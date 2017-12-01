有洋蔥！埔鹽國中愛心冰箱 學生的最愛竟是泡麵…

埔鹽國中愛心食物冰箱，塞滿許多愛心團體提供的物資，但最受學生歡迎的是泡麵。（記者陳冠備攝）

2017-12-01 18:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽國中有個愛心冰箱，裡頭有白米、青菜與飲料，讓學生們與鄰近的中低收入戶免費拿取，不過，學生們都很害羞，不敢拿，直到冰箱出現泡麵，竟打開學生心防，每到晚自習時間，冰箱泡麵就一掃而空。埔鹽鄉代會主席與埔鹽國中家長會長許文萍說，愛心冰箱就是即時讓學生溫飽，並學習食物共享的觀念。

許文萍說，1年前發現，學校有多名中低收入戶學生經常早晚餐不濟，只吃營養午餐一頓飯，剛好當時天帝堂功德團體代表人蔡世銘來洽詢，表明團體想捐贈愛心冰箱放在埔鹽國中校園，讓中低收入家庭和邊緣戶的學生能溫飽，於是全力支持，並號召多個慈善團體響應。

許文萍說，愛心冰箱設置初期，取用並不如想像中踴躍，東西經常沒人拿，直到有一次冰箱裡放了一箱泡麵，竟然一夜就沒了，這才發現，原來有些家長因為加班不常煮飯，學生只好吃泡麵，還有學生透露，家裡買不起泡麵，所以拿回去跟家人同享。她感嘆這社會上需要幫助的人真的很多，為此經常補充泡麵，1年來已超過1500包泡麵。

「愛心主席好！」學生們看到許文萍又扛著一箱箱的愛心補給到來，紛紛親切招呼，還問有泡麵嘛？三年級的陳志堯說，同學們一開始不敢接近愛心冰箱，是因為不想讓人家知道自己是低收入戶，不過，經學校宣導後，得知愛心冰箱包含共享理念，只要適時回饋就好，所以放開心胸拿取，現在是每當晚自習前就要搶泡麵，腳步慢的就來不及了！

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