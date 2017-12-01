大數據拚商機 人臉辨識系統進駐高雄捷運

國內第一套在大眾運輸場域結合人臉辨識技術的精準廣告系統，將在高雄捷運運行。（記者張忠義攝）

2017-12-01 18:41

〔記者張忠義／高雄報導〕蘋果的iPhone X的Face ID引發全球對人臉辨識技術的興趣後，資策會與高雄捷運合作，推出國內第一套在大眾運輸場域結合人臉辨識技術的精準廣告系統，透過高科技，即時分析在捷運站內觀看多媒體看板者的性別、年齡、喜好、廣告被觀看的時間長短等資料，再透過大數據資料分析後，投放更適合的廣告給收看者，增加廣告的收視率，進一步帶動大眾運輸場域周邊商家的銷售與業績。

資策會系統所洪毓良主任說，以往很多計畫跟資源都集中在台北，這次特別與高雄捷運及前線媒體合作，資策會特別選在高雄捷運美麗島站舉行啟用典禮，希望透過資訊技術的創新應用與整合，帶動智慧交通、智慧觀光。

他說，這次發表的系統，主要是在高雄捷運的左營站、高雄火車站、美麗島站、中央公園站以及三多商圈站等熱門地點月台內，導入人臉辨識、人流統計、數據統計分析等智慧化系統整合應用。

資策會也期待未來可以成功複製模式到其他大眾運輸場域之中，甚至是擴散到包括大型購物中心、加油站、機場、小型百貨業與食品連鎖業等場域應用，往後更可做為國際推廣的實績與案例參考。