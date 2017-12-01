「公路高架」惹議 枋寮站可望南北6平交道「站區高架化」

2017-12-01 17:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台鐵從枋寮到台東的南迴線是環台鐵路中唯一未電氣化的路段，鐵路改建工程局（簡稱鐵工局）目前正進行電氣化工程，但起初竟規劃平交道改為公路高架，引發反彈，經過地方政府、民代爭取，交通部長賀陳旦允諾支持縣府「枋寮火車站大平台」的可行性評估。

枋寮車站南北方各約600公尺的兩個平交道，車流量都很大，且火車進出站速度慢，車輛停等常迴堵數百公尺，加上附近鐵軌橋過低，常造成倒灌淹水，前天還發生鐵軌外電桿遭貨車勾斷，導致火車停駛。

不過，鐵工局起初竟要採「公路高架化」，期盼鐵路高架化的地方不禁批評「走回頭路」、「鐵軌函洞雨季變疏洪道」，縣府數度向鐵工局建議電氣化中包含部分路段高架方案，但鐵工局都以會延宕電氣化工程回絕。

「不會走回公路高架的舊路！」縣府城鄉處說，數度反映後，電氣化工程應不會再企圖高架公路，採拉高鐵軌路基50公分防範淹水，日前交通部長賀陳旦考察時也承諾將支持枋寮火車站大平台計畫的可行性評估，停滯已久的腳步終於踏出下一步。

官員指出，枋寮站每年有70萬人次進出，經整合民意，希望能從南北共6個平交道的「站區高架化」，來改善平交道頻頸，可配合恆春觀光鐵道的預算施作，地方政府還可取得停車場、轉運站等公設用地，下方空間則能劃設商業區，挹注鐵改工程經費。