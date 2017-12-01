拍到了！台南大人廟燒王船 準備啟航的千歲爺現身？

看到了沒？大人廟燒王船的照片中，右側濃煙出現類似神蹟的影像。（吳孟賢提供）

2017-12-01 17:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕昔稱「大人廟」的台南市歸仁區保西代天府，暌違18年的建醮活動日前圓滿落幕，壓軸的燒王船儀式中，有人拍到疑似千歲爺即將啟航的影像，相當逼真，信眾驚呼「神蹟」，成為茶餘飯後更添話題。

保西代天府的丁酉科醮典，上個月27日來到活動最後高潮，王船抵達舊許縣溪媽廟河段時，隨即進行火化儀式，有信眾在竄起的濃煙中，拍到了疑似千歲爺的影像，照片上傳網路後，引發熱烈討論。

這張照片是由歸仁區民眾吳孟賢所拍攝，他說，一開始自己也沒有注意到蹊蹺之處，是PO至當地知名的臉書社團後，被網友發現火化王船時的右側濃煙，看到了明顯的人臉，甚至還幫忙在畫面上圈起來，讓大家可以看出來。

吳孟賢說，可能是拍攝角度，看起來像船上的千歲爺準備啟航，他認為，拜科技發達之賜，民眾拍攝廟會後，喜歡透過網路分享，或者提供必要的資訊，吸引更多年輕人關注到傳統的宗教活動，進而返鄉參與，值得高興。

保西代天府主委郭克忠指出，民眾所稱的千歲爺，就是瘟王，廟前恭迎上船後，在大家推扶下，來到溪畔火化，隨即啟航返回天庭，照片確實像神蹟的顯現；感謝各界與交陪境的力挺，讓醮典順利、成功。