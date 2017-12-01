媽祖遶境隊伍守護者 醫護人員組成醫療服務團

2017-12-01 17:25

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林西螺福興宮太平媽遶境活動進入尾聲，遶境隊伍中有一群專業醫護人員組成的醫療團隨行守護信徒健康及安全，幫忙受傷者換藥及緊急急救，甚至每天晚上在福興宮為香客提供醫療服務到凌晨。

醫療團是「大甲鎮瀾宮醫療團」，西螺福興宮太平媽15天遶境活動中共動員70多位醫護人員隨行，除徒步服務遶境隊伍，晚上回到福興宮還在廟內幫忙有需要的香客診療、換藥。

大甲鎮瀾宮醫療團團長、醫師李俊穎指出，醫療團成立至今10多年，有成員600多人，成員分布全國各醫療體系與單位的醫師、藥師、護理師、救護員等，剛開始是在大甲媽遶境時在彰化、雲林等多處設置簡易定點檢傷醫療站，並分送痠痛藥膏、痱子粉、貼布等物資，但因遶境隊伍會深入村落小巷，若有狀況醫療團無法即時協助，若有緊急狀況因人潮太多救護車也進不去。

李俊穎表示，有鑑於此5年前醫療團改以徒步隨隊醫療，成員分組在隊伍前、中、後，提供信徒、香客立即醫療服務，而且服務不限大甲媽，白沙屯媽祖、六房媽、西螺太平媽、社口媽有遶境活動，醫療團都會派員隨行。

李俊穎說，醫療團服務最多是腳起水泡，也遇到多次心肌梗塞案例，提醒信徒參加廟會遶境活動，不要穿新鞋，運動鞋鞋帶要繫緊，有慢性病患者藥品一定要帶足夠，且按時吃藥。