台中有小精靈出沒？ 原來是耶誕老人的好幫手

2017-12-02 07:30

〔記者李惠洲／台中報導〕每年冬天大家最期待的就是耶誕節，耶誕老人慈祥和藹的形象也深植在每個人心中，但今年耶誕老公公居然要罷工！究竟是怎麼回事？快跟著我們現場直擊去！

原來是今年台中勤美誠品與金典綠園道商場共同策劃主辦的「聖誕村」活動，為了讓忙碌的「聖誕老人」今年可以回家好好休息，於是請來勤奮的「小精靈」們一起來幫忙。

位在金典綠園道的「快樂窩1049號」，可以看到「聖誕老人的禮物車」停靠在一旁，車上的禮物堆得高高的還沒送完。而在車子的後方樓梯則可以看到疲憊的「聖誕老人」正要回家中，走進屋內便是「聖誕老人的藝想廚房」，層架上擺滿了不同口味的罐頭，而玄機就藏在這些琳瑯滿目的罐頭中，罐頭裡有8位藝術家準備的祝福禮物，每一個都別具巧思，相當有趣。

但休息中的「聖誕老人」可是需要有人幫他送禮物，不用擔心！勤美誠品「聖誕村68號」裡隨處可見的「小精靈」們化身小幫手幫忙挑選合適的禮物！選好禮物後，可以來到1樓大門口「親手包裝禮物吧」小木屋，裡面有各式精緻的包裝素材，透過創意的包裝，讓禮物更加獨一無二。

禮物包裝好後想寫張卡片送給思念的人，可以來到1樓西側梯廳的「不隨便字造所」明信片商店，裡頭有各式各樣的明信片可供選購，書寫完後還能直接在現場投遞出明信片。

最後可別忘了挑選一個浪漫的地點，將禮物親手送出。勤美誠品西側入口平台上，有一棵由「小精靈」們認真工作所種下的巨大耶誕樹「交換禮物音樂盒」，在這裡聆聽著別緻的耶誕樂曲，和親朋好友一起享受歡聚時光與交換禮物的感動吧！

活動日期：即日起～2018/1/2

金典綠園道商場：（04）2319-8000，台中市西區健行路1049號，11：00～22：00

勤美誠品綠園道：（04）2328-1000，台中市西區公益路68號，11：00～22：00