「大堀」荒廢失美景 屏縣、市將合修再現風華

曾被評為最美社區景點的屏東市新興里「大堀」生態公園，因缺乏維護，木棧道及涼亭等設施毀損。（記者李立法攝）

2017-12-01 17:23

〔記者李立法／屏東報導〕曾被評為最美社區景點的屏東市新興里「大堀」生態公園，一度紅到國外去，吸引外國遊客參訪，卻因缺乏經費維護，木棧道及涼亭等設施毀損，池水乾枯，雜草叢生，昔日美景不復見，經縣長潘孟安主動向代理屏東市長程清水反映後，縣府將與市公所合作修繕，讓「大堀」風華再現。

新興里「大堀」生態公園是由埔尾、牛井、三角、馬槽及大肚等5大堀組成，早期是養殖池，10多年前沒落荒廢後，在地主及社區居民通力合作下，將雜亂的大池塘，打造成賞心悅目的生態公園，拱橋、涼亭及木棧道，在湖水及沿岸綠樹襯映下，散發出古色古香美感，發展成市區知名景點，也是地方引以為傲的社造成果，可惜近年因缺乏維護，設施處處毀壞，景像今昔相比，天差地別。

代理市長程清水表示，第一期整修工程將針對牛井及埔尾2堀，經費為1000萬元，由縣府及市公所各分攤500萬元，預計明年6月完工並開放使用，第2期工程接著進行三角、馬槽及大肚等3堀修繕作業，預計投入3500萬元，縣府補助3000萬元，公所自籌500萬元，希望能趕在明年底前全部完工，重現「大堀」昔日美景，成為屏東觀光亮點。

因缺乏維護，屏東市新興里「大堀」生態公園池水乾枯，雜草叢生。（記者李立法攝）

屏東市新興里「大堀」生態公園，曾被評為最美社區景點。（記者李立法攝）