搶聊天機器人市場 臉書在台辦首場亞太技術工作坊

2017-12-01 17:17

〔記者陳炳宏／台北報導〕許多企業開始使用聊天機器人Chatbot，作為部分自動化客服以節省人力，看準這波商機，臉書邀請6位原廠開發工程師與2位產品經理，今天在台北舉辦亞太區第1場關於訊息聊天平台的技術者工作坊（Messenger Meetup），討論臉書訊息平台的各種應用，包括聊天機器人相關技術，並展示營銷、客服等商業應用範例，讓國內開發者與企業了解未來發展趨勢。

臉書亞太區產品夥伴合作經理濮冠楠表示，臉書Messager發展此次聚會，是配合政府數位創新計畫，希望加強整個區域連結，幫助市場了解每年12億活躍用戶的臉書平台上，透過訊息溝通平台（Messanger Platform）能夠提供那些服務。

濮冠楠指出，此次活動，參加者一半是開發者，另一半是企業用戶，透過聚會讓大家了解平台有哪些潛力可以作哪些事情？在臉書聊天機器人平台上，臉書也預測2年內開發者將成長到10萬人，屆時也會開發出10萬個Chatbot，但臉書的開發平台還在發展，希望藉由大家的討論回饋，可以提供總部更佳改善意見。

而從事臉書訊息聊天機器人開發超過1年，邦妮科技（BotBonnie）共同創辦人Roy說，很多企業都會以為，要在臉書Messenger使用機器人服務一定很難，但事實上BotBonnie提供視覺化上稿方式，只要透過拖拉方式，即可完成一個聊天機器人，不會技術、不會寫程式，都沒關係。

Roy指出，過去問卷透過Google表單需要5分鐘才能填完，透過臉書聊天機器人，可能大家都有基本資訊了，所以只要3個按鈕，幾秒鐘即可蒐集完資料，而且聊天機器人的商品導購率可達13％，遠勝於電商的廣告成效。

Roy指出，過去透過電子郵件寄送EDM方式，只有單向溝通，開啟率可能低到1成多，但透過Messager加上聊天機器人的方式，雙向互動下，開啟率可超過90％，企業主也立即知道這次行銷活動效果如何。

今天臉書技術人員也在現場介紹Discover Tab、Broadcast、Messanger Customer Chat等技術應用。