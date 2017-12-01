校園周邊娃娃機色色der 竟有大奶女僕玩偶…

高雄市校園周遭「娃娃機」竟有大奶性感玩偶。（記者黃旭磊翻攝）

2017-12-01 17:01

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市稽查23處校園周遭「娃娃機」機台，竟查獲大奶性感玩偶、女僕裝等疑涉色情用具。

高雄市教育局今天（1日）表示，上週發函到高中職及國中小協助清查周遭200公尺內「娃娃機」，總計從23日起到本週29日間於246所學校周遭，查獲23處提供色情、賭博、電子菸形狀商品，擺放地點包括周邊暗巷、車站、網咖及鈞蝦場，機台可能讓學生聚集滋事，依法請求警方支援查扣。

據了解，教育局發文各校要求清查周遭娃娃機，曾引發基層教師不滿，認為非教職本業工作，高雄市教育產業公會也批評勤務加重。對此，教育局解釋，工作沒有強迫性，也不會要老師冒險訪查。

教育局說，接獲家長陳情擔憂孩子流連夾娃娃機店，誤觸含有色情、血腥或暴力商品，而經初步訪查發現夜市機台有骰盅、點菸器、女僕裝，需依法取締。

教育局軍訓室指出，依據兒童及少年福利與權益保障法47條及菸害防制法第14條規定，成人用品應距離校園200公尺以上且不得製造販售，稽查後將由警方與高雄市經發局協助查扣，並納入校外聯巡路線加強巡查，提醒學生不要接觸違規物品及高風險場域。