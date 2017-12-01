週末氣溫略回升 下週東北季風報到低溫下探15度

氣象局指出，今天到明天清晨是這波東北季風最強的期間，北部與宜蘭地區的民眾可以明顯感受到涼意。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-01 16:59

〔記者吳柏緯／台北報導〕濕冷天氣將持續到下週！中央氣象局表示，由於兩波東北季風接力報到，濕冷的天氣將一路到下週四，其中以迎風面的北部、基隆北海岸與宜蘭地區所受的影響最為明顯。而第二波東北季風預計週一起影響台灣，屆時北部的低溫可能降至15度。

氣象局預報員林伯東指出，今天到明天清晨是這波東北季風最強的期間，北部與宜蘭地區的民眾可以明顯感受到涼意，沿海最低溫約在18度左右，平均溫度則在20度上下。除了低溫之外，降雨的情況也會持續。林伯東說明，迎風面的北部、東半部與宜蘭地區的雨勢最為明顯，將一路下到週日。

雖然北台灣是濕冷的天氣，不過南台灣的天氣型態則大不相同。林伯東表示，雖然全台都有降雨情況，不過明天南台灣平地的雨勢會更加趨緩，僅山區有零星雨勢，而且高溫上看29度。

這波東北季風帶來的影響預計持續到週日，林伯東說明，週日時大氣中的水氣會明顯減少，氣溫也會較這幾日回升2到3度，雖然迎風面仍然有雨，但是北部的天氣將是近日最穩定的。

不過週一開始又有一波新的東北季風報到，林伯東指出，這波東北季風逮來的水氣雖然較少但是更冷，依目前的預報資料看來，週一起溫度又會明顯下降，預計週三時達到最低溫，中部以北可能下探15度，民眾要特別注意保暖。