專家批基隆動保所「豬狗不分」 農委會：已要求骨頭送鑑定

2017-12-01 16:53

〔記者吳欣恬／台北報導〕基隆市動物保護防疫所昨天指出，在基隆市七安產業道路發現大量遭烹煮食用過的狗骨頭，數量約有300隻，並提供10萬元破案獎勵金緝兇。但今有學者專家指出，那些骨頭「都是豬啊！」

中興大學生科系副教授吳聲海指出，從昨天媒體曝光的照片，那些下顎骨和牙齒，「都是豬啊！」吳聲海說，如果是狗的話，每顆牙齒的側面看都是尖的，也比較窄，和豬的形狀完全不同，「把家裡的狗抓來看就知道！」他說，兩者骨頭並不難判別，實在不清楚基隆動防所怎會「豬狗不分」。

臉書粉絲頁「野生動物追思會（https://www.facebook.com/Wildlife2016/）」也發文批基隆動防所「指豬為狗」，文中指出「食肉目的犬科動物，有著食肉目會有的"裂肉齒"，裂肉齒都有上下一對，有著尖銳的邊緣。在咬合之間會研磨得更加尖銳，以便於撕開獵物。偶蹄目的豬則有著跟人一樣的臼齒為"丘齒"，顧名思義臼齒的表面有著凸起來的小山丘以便於擠壓並磨碎食物。（可以摸自己的臼齒看看）」

「野生動物追思會」粉絲頁的管理者受訪時指出，雖然骨頭有被切過，但有比較完整的上下顎，而豬跟狗的下顎形狀和厚實程度差很多，牙齒也完全不一樣，因為狗吃東西是撕咬後直接吞，不太需要咀嚼，但豬則是會撕下後用臼齒咀嚼。

「野生動物追思會」粉絲頁的管理者也批評基隆動防所未盡查證之責，導致網路上出現大量謾罵外籍移工的言論。基隆動防所如果不確定，應說帶回檢驗，「怎直接跳到懸賞？」也感嘆豬是人們最常食用的肉類，狗是人們最好的朋友，可是普遍大眾對牠們的了解程度這麼低？

農委會動保科科長江文全表示，已請基隆動防所將骨頭送台大或家畜衛生試驗所進一步鑑定，如果真的是狗，將依動物保護法處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。