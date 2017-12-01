街舞跳進立院！立委推「城際」對抗賽 揪全國好手比舞

2017-12-01 17:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕為推廣街舞文化，民進黨立委李俊俋、蔡適應今天上午在立法院舉辦「全國城市街舞對抗賽──城市捍衛者（CITY DEFENDER）」賽前記者會。李俊俋說，近年電競和街舞已是文化新趨勢，立法院和行政部門應一起支持相關產業的發展，期盼能透過這次全國城市街舞對抗賽，將街舞文化推向全國。

記者會現場邀請嘉義的隊伍「Dream Runnerz（築夢者）」與基隆的「To be real Taiwan」。李俊俋笑稱，這是他有記憶以來，有人首次在立法院委員會跳街舞。

蔡適應則說，基隆素有「雨都」之稱，特別適合推動室內運動，常常看到很多年輕人在基隆文化中心前跳舞，為城市帶來許多活力，盼舞蹈能成為城市間交流的方式，呼籲大家關注12月10日在嘉義舉辦的城市對抗賽。

蔡適應說，街舞在過去比較不受到重視，透過舉辦城市間的對抗賽，希望未來能成為常設性、常態性的活動，也期待街舞可以做為未來重要的文化政策規劃項目，看見更多年輕街舞團體出現。

事實上，李俊俋自己的兒子就是個街舞熱愛者，李俊俋今受訪時表示，兒子對此非常有興趣，他就是跟「Dream Runnerz（DRZ）」學舞，但他也特別交代兒子，千萬不能跳舞，「因為不能看」，惹得現場一片哄堂大笑。