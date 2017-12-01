全台唯3 東港高中黃胤龍世界數學團體錦標賽獲獎

2017-12-01 17:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港高中高一生黃胤龍，日前到泰國曼谷參加國際性的「2017WMTC 世界數學團體錦標賽」，獲得個人賽銅牌，是全台唯3獲獎選手，更是唯1來自非六都的選手。

東港高中的黃胤龍，從小就對數學非常有興趣，這其中不乏「家學淵源」，原來大伯是大學數學系教授，幼稚園時就已開始接觸數學，加上爸爸、阿公也時常對他進行排列組合及邏輯訓練，除了有天分，更愛上算數學，國二開始就四處參加各項數學比賽，還曾出國比賽得第一，這個月也到泰國參加世界數學團體錦標賽。

日前該比賽採團體競賽，全球不同語言的學生都得分配共同為積分打拼，黃胤龍和斯里蘭卡的高中生同組，和全球所有數學學有專精的學生競賽，但團體賽卻必須溝通討論，語言也成為難題。

「數學是屬於科學的語言！」黃胤龍說，遇到語言難以溝通時，就用數學算式表達想法和計算方向，也還好有台灣的同伴還能用雙方不算精通的英語溝通。

黃胤龍表示，之前參加過等級較低的比賽順利拿下金牌，也得以有資格參加這場全國賽，他也申請中山大學的數學人才培訓計畫，補足了他邏輯、離散等部分的基礎技能，也為競賽加分。

自認對空間和向量較為拿手的黃胤能，因為爸媽都是空軍退伍，有靈光的頭腦，未來他想要投身空軍，追隨父母腳步報效國家，也希望能在寬闊的天空翱翔。