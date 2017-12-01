南大119歲慶生 校長率師生三山國王廟點聖火揭幕

台南大學將歡度119歲生日，師生到創校發源地的三山國王廟點燃聖火，象徵傳薪。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-01 17:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南大學將歡度119歲生日，校長黃宗顯今天率領師生到三山國王廟點燃聖火，為12月16、17日校慶運動會，揭開序幕暖身。

三山國王廟是南大的創校地點，台南大學自1899年創校以來，歷經師範、師專、師院與大學4個階段，每年校慶前夕由校長及師生在三山國王廟點燃聖火，象徵南大在地化、尋根、傳承開創之意。

今天南大學園全到齊，為這特別日子總動員。紅樓前舉辦校慶揭幕，有南大音樂系管樂團悠揚樂聲，南大民俗中心帶來「祥獅獻瑞」，及附中管樂隊精湛演出，加上附小幼兒園俏皮可愛的啦啦隊舞曲、附聰學子展演非洲鼓，4校師生共同敲響119週年校慶的銅鑼12聲響，鏗鏘有力，震撼宣告南大119週年校慶系列活動開跑。

南大校長黃宗顯表示，今年是南大豐收的一年，首次參與英國《泰晤士報高等教育專刊》評比，即入選全球千大學府，創意宋江陣3連霸抱回王者之璽，體育系楊合貞同學勇奪世大運5金1銅，教育系林家文同學摘下聽奧網球雙金等，這些傲人的成績不僅是南大百餘年來春風化雨的豐碩果實，更是所有師生一步一腳印努力的輝煌成果。