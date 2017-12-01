黑板樹花粉散發刺鼻異味 中市府將剪枝改善

2017-12-01 16:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕黑板樹進入開花期，花粉散發刺鼻異味，種子棉絮飄散，過敏體質的人出現頭暈、噁心等情形，多位議員服務處常接獲民眾陳情，要求中市府設法改善。市府建設局今天表示，近期會加強巡剪黑板樹枝葉，保障市民健康及生活品質。

市議員邱素貞、曾朝榮、陳淑華、李天生、江肇國說，黑板樹浮根影響路面的問題已夠麻煩，現在開花季節，又多了一個異味汙染問題，讓民眾困擾不已，服務處常接獲民眾陳情，希望儘速移植，他們建議市府針對街道的黑板樹逐漸更換，維護民眾生活品質。

議員們指出，近年來，黑板樹開花好像越來越多，臭味傳布也越來越廣泛，越來越嚴重，住在黑板樹旁的民眾，實在很難過，尤其鼻子過敏民眾，更是苦不堪言，希望有關單位想辦法改善。

民眾葉明興說，雖然有些人對黑板樹的味道不敢領教，不過比起掌葉蘋婆，黑板樹味道並不重，飄送範圍也不廣；而花草樹木也是人們生活圈所必要的，樹木開花結果屬正常生態現象，大家可以用比較包容的態度來面對。

建設局長黃玉霖說，花季會加強枝葉修剪，減少花粉異味產生；並規劃4年移除6000株影響公安的黑板樹，去年至今年10月，已移除2814株，預計108年底前完成改善。

移除工作優先處理影響公安的黑板樹，並錄案評估進行換植計畫，再送建設局景觀與植栽委員會審查通過後辦理。移除後，依現地條件改善樹穴，並依生長腹地條件，補植適當喬灌木樹種；移除後的黑板樹，枝幹可作為堆肥或其他用途；建設局也會一併改善人行道與排水溝等公共設施，並納入路平專案辦理，以提升市民居住品質。