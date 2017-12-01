防護網？明隧道？埔里縣道131線牛洞路段整治 藍綠不同調

2017-12-01 16:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮縣道131線牛洞路段落石影響人車安全，縣府昨天會勘決定增設雙層防落石網，民進黨立委蔡培慧辦公室今天邀中央相關部會官員到場會勘，認為防落石網治標不治本，依多數居民還是希望興建明隧道，才能一勞永逸，建議提報行政院公共工程委員會，採專案災修方式全額補助興建。

縣府則說，縣道131線牛洞路段因地層關係，明隧道可能無法落樁，且之前曾以地錨護坡，設置明隧道可能讓地質更加不穩定，評估之後，決定採取防落石網改善，縣府完全依據道路狀況決定施工方法，並無任何政治目的，也歡迎中央或地方民代，都能一起關切南投縣的需求，為民眾爭取更好的建設。

蔡培慧辦公室今天邀交通部公路總局、經濟部地質調查所、林務局等中央單位，以及縣府、魚池鄉公所人員會勘縣道131線牛洞路段，縣議員陳昭煜、許阿甘、廖志城等人也到場關心。

經濟部地調所說，牛洞路段已於民國101年劃定地質敏感區，未來任何單位執行相關工程計畫，須先做地質檢測，才能決定採用何種工法，工程款項建議提報行政院公共工程委員會採專案災修方式辦理。

蔡培慧辦公室主秘曾煌棊說，希望縣府能夠與中央討論確實的解決之道，攔截網並不能解決根本的落石危險，多數居民還是希望原地興建明隧道，希望縣府加速作業程序，盡快向中央提報。

縣議員陳昭煜說，行政院中辦副執行長湯火聖也在11月27日邀集公路總局第二工程處商討可行方案，也建議以「專案災修」報中央核定，可由中央全額補助，地方不必負擔配合款，解決縣府財政困難的麻煩，民進黨立委也很願意協助縣府解決問題，才不會造成憾事再次發生。