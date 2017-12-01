胡麻產業季 台南各農會推特色產品

現為胡麻收成的季節，許多農會合辦胡麻產業季。（記者黃文瑜攝）

2017-12-01 16:11

〔記者黃文瑜／台南報導〕正值胡麻產業季，台南許多農會推出胡麻產品，大多將胡麻做成胡麻油，但因「手路」不同，各農會仍能發展出自己的特色，而周邊的芝麻糖、芝麻饅頭，冰品也成了各農會火紅的商品。

2日即將舉辦產業季的安定，種植胡麻的面積近180公頃，今年契作面積25公頃，但因安定的地質適合種質胡麻，一般的田一分地大約收成200斤，最多到250斤，但安定農田卻能收到350斤，並且主推胡麻油，因安定胡麻油採古法手工製作，多了一道「蒸」的手續，讓麻油香氣更濃郁，預計明年要開發芝麻醬。

臨近的善化農會今年向農民收購22萬台斤，除了一般常見的胡麻商品，還開發出芝麻饅頭、及芝麻枝仔冰、芝麻冰淇淋，都受到民眾的喜愛。另外今年西港契作胡麻面積80公頃，最火紅的商品是芝麻糖，經常一上市就搶購一空。

安定農會表示，雖然目前仍以基本商品為主，但主要是契作的胡麻連榨油都不太夠，並且受氣候影響，連年胡麻產量不固定，今年豐收，但去年和前年，二期都播種3到4次還收不到1萬斤，因此很難開發新產品，加上人們對於胡麻有既定印象，「麻油雞」要冬天吃，甚至還要思考胡麻的保存方式，若不含添加物，保存期限也相對較短，至於可以久放的胡麻保養品，考量成本，大多會使用進口胡麻。