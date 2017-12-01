臨時工廠轉型生產「蜜餞普拉斯」 彰縣長也當伴手禮

魏明谷品嚐剛出爐的果乾。（記者顏宏駿攝）

2017-12-01 16:00

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣長魏明谷推銷在地水果拿「蜜餞」當「伴手禮」，但他送的可不是傳統蜜餞。業者利用「智慧化冷凍乾技術」做果乾，保留水果風味，堪稱「蜜餞普拉斯（PLUS）」。

收到縣長「伴手禮」，民眾拆開來一看，「原來是果乾」，如果不是外包裝寫著「Made in Taiwan」，恐還以為是來自歐美日的高級食品，裡面的水果乾包括香蕉、紅龍果、草莓、哈蜜瓜、小番茄、芭樂、鳳梨，果乾入口酥脆，完全封住水果的原味，還帶著些許糖粉，成為搭配咖啡和飲料的最佳甜點。

今天魏明谷與經濟部工業局官員共同拜訪生產果乾「泰泉公司」，這竟然是一間「登記在案的臨時工廠」，如今已經「解套」，獲得經濟部輔導轉型。

魏明谷說，員林的蜜餞不一樣了！泰泉生產的蜜餞用智慧機械生產，以工業4.0思維生產果乾，成就「員林蜜餞普拉斯（PLUS）」，看得到水果的原貌，吃得到水果的原味，已經跳脫「傳統蜜餞」的既有印象，產品更像「健康的食品」。

泰泉公司過去以生產傳統糖漬的蜜餞為主，產品外銷國內外，但這幾年他們面臨兩大難題，第一是食安風暴後，國人健康觀念抬頭，傳統蜜餞銷量下降，其次是工廠設在農業區，不符合農地農用政策。

由於泰泉位於農業區，其雖為工廠，但只做水果加工，沒有污染問題，因此民國101年由經濟部工業局輔導取得臨時工廠登記，並接受工研院輔導，取得「智慧冷凍乾燥技術」，開始生產果乾，非常受市場歡迎，整體營業額翻了3倍，堪稱是「臨時工廠轉型」的典範。

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