大埤怡然長青食堂走蔬食料理風 共餐人數激增

開辦半年多的大埤怡然社區長青食堂，原本是葷食料理，沒想到改為蔬食料理後，共餐人數不減反增，。（記者黃淑莉攝）

2017-12-01 15:52

［記者黃淑莉／雲林報導］大埤鄉怡然社區長青食堂是雲林唯一蔬食料理的長青食堂，菜色不輸其他有魚有肉的食堂，開辦半年多來，共餐長輩從30多人增至60人，且獲雲林縣衛生局老人餐飲美食競賽第3名殊榮，大埤鄉各社區還專程前來觀摩。

每天一早7、8點左右，88歲游顏錦阿嬤、78歲徐劉嬌阿嬤，相約走路到怡然社區活動中心，幫忙挑菜、洗菜、切菜，80歲吳西郎阿公則是每天來幫忙洗米煮飯，廚工陳莉蓁、劉培勤負責料理，11點多社區長輩就三三兩兩來到活動中心打菜、吃飯。

游顏錦阿嬤的子女都在外地工作，以前阿嬤為了方便，三餐都吃得很簡單，到長青食堂共餐沒多久就長胖1公斤，兒子得知很開心，叫她不要再去打農工，直接到食堂當義工就好了。

怡然社區理事長陳清朋指出，社區7、80歲以上長者很多，因子女在外地工作，每天午餐都隨便吃，經常醬瓜、醬筍配飯，長期下來營養不良，為了顧長輩們的健康，社區在今年5月開辦長青食堂。

陳清朋表示，前2個月是葷食，地方一位旅外的傑出企業家，得知社區開辦長青食堂，主動聯繫要贊助每天的白米，但希望能以蔬食料理為主，沒想到改為蔬食料理後，共餐人數不減反增，還有鄰近社區民眾慕名來吃飯及贊助白米。

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