萌狗吸睛 新北市府桌曆好療癒

「2018警犬x導盲犬桌曆」，狗狗萌樣好吸睛。（新北市政府提供）

2017-12-01 15:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府新聞局、警察局與惠光導盲犬基金會合作推出「2018警犬x導盲犬桌曆」，3日下午3點將於板橋車站站前廣場與市民見面，當天將由戲引子工作室系列短片「女警怎麼了」的女主角陳樂樂擔任活動主持人，現場將進行桌曆義賣，所得全數捐做公益。

新聞局表示，明（107）年為狗年，桌曆以工作犬為題材，其中警犬平時協助員警偵辦案件、找尋可疑物品，讓員警在勤務工作上更加得心應手；導盲犬則是視障朋友的好夥伴，伴隨左右，指引道路。工作犬都是很忠心的好夥伴，狗年即將到來，擁有一款活潑可愛的桌曆，不僅方便使用，更能每日都有愉快好心情。

警察局表示，桌曆裡面的小警犬是先前在網路上爆紅的「福星」，經過半年後，福星長大了也受過多重訓練，未來將與其他前輩一同打擊犯罪；透過桌曆義賣活動能，希望能讓民眾近距離認識警犬、了解牠們的工作內容，在工作犬執勤時，能友善地對待、不干擾牠們工作。

新聞局指出，桌曆一本義賣價為150元，完成現場活動任務即可以100元購得，前100名還可以獲得「萌萌犬紙膠帶」1捲，義賣所得全數捐給惠光導盲犬基金會，臉書「我的新北市」也會配合網路直播。