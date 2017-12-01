雞屎藤年度大戲《大井頭．赤崁記》 舞台搬進延平郡王祠

2017-12-01 15:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南延平郡王祠化身史詩劇場舞台！雞屎藤舞蹈劇場2017 年度大戲，以赤崁城「大井頭」重要歷史地標為發想之源，並改編日治時期重要在台日人作家西川滿《赤崁記》，以及日本劇場大師太田省吾的經典劇作《水之驛站》，將於12月8日起在延平郡王祠連演3天，讓劇場及文學碰撞出詩意的府城風景。

西川滿是日治時期重要在台日人，他是詩人、小說家也是書籍裝幀家，也曾發行《臺灣風土記》、《華麗島》與《文藝臺灣》等重要文學刊物，他的作品裡充滿豐富的臺灣歷史與風土民俗。

雞屎藤舞蹈劇場表示，《赤崁記》這篇小說敘述主人公在遊覽赤崁古城以及曾為明寧靖王府的祀典大天后宮時，重新追索明鄭家族最後的衰頹。《水之驛站》則是日本導演太田省吾的經典之作，這個劇作曾被評為是「太田省吾靜默美學的集大成之作」。

雞屎藤今天為戲暖身宣傳，除了結合藝術總監許春香的台灣舞蹈美學與聯合編導陳慧勻、胡紫雲的編導概念之外，值得一提的是，這次特別邀請近年備受矚目的劇場實力男演員—林子恆加入演出，他在 2016 年以充滿張力的肢體演出希臘國際級導演狄奧多羅斯．特爾左布勒斯《酒神的女信徒》「酒神」一角而備受讚譽。

此外，也邀請斉藤伸一為這次作品創作配樂，邀請觀眾到台南延平郡王祠，看見到台版史詩與靜默美學兼具的府城風景。

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