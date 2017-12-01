搶攻雙12檔期 旅遊業者祭超殺優惠

2017-12-01 15:12

〔記者吳柏緯／台北報導〕雙11購物節掀起的全民購物熱潮甫落幕，雙12緊接登場。看準今年底與明年寒假、春節的旅遊旺季，易遊網於今年雙12祭出最低下殺5折起的優惠內容，搶攻旅遊市場。

易遊網表示，今年的雙12檔期從今天起正式開跑，並一路延續到12月15日。而從今天起到11日，每天都將推出一項每日精選爆品，為雙12提前暖身！像是國人最愛的日本賞雪勝地「北陸合掌村4天」和「藏王樹冰4天」，團費下殺至1字頭，比旅展還便宜；「日本東北盛岡自由行4天」，直飛7千元有找；「樂桃大阪計劃票5天」早去晚回班機免6千；「首爾戲雪團體5天」，8千有找，以上價格通通含稅價，搶完為止。

除了國外旅遊，國內旅遊也有好康。「屏東墾丁凱薩大飯店」第3、4人入住，1人只要加12元；「環島遊高雄+花蓮3天」則下殺5折，並搭乘全台唯一觀光列車環島之星，入住五星級翰品酒店，不到5千的超殺價格，絕對是必打包商品。

易遊網表示，今年雙12的搶購活動將於12月12日中午開跑並延續至15日中午，不僅有超誘人的神秘價格外，為刺激買氣，今起不限消費金額，加碼抽iPhone X外，於易遊網APP下訂，天天再送新光三越禮券。此外，購買國外來回機票，還有機會獲得環遊世界雙人機票。如欲了解更多資訊，可至易遊網查詢。