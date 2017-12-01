守護20年 她讓無法說話的孩子成背書神童

2017-12-01 15:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為感謝長期來為身心障礙者及家庭付出的專業照顧工作者，新竹市政府今天表揚21位專業服務人員，市長林智堅並一一頒獎，其中「守護天使二人組」陳佳秀、張鳳美，照顧特殊需求孩子近20年，讓原先無法說話的孩子成了「背書小神童」，林智堅感謝所有專業工作者，讓每個有特殊需求的孩子得到最好的照顧，溫暖了城市每一個角落，「新竹市因你們而幸福！」

獲頒身心障礙服務員類獎項的陳佳秀、張鳳美，來自新竹市智障福利協進會，是相互陪伴的老同事，「守護天使二人組」20年來共同陪伴有特殊需求的孩子，張鳳美是短托員，由於自己也有一位智能障礙的孩子，能深深理解照顧者無法抽身的困境，「即使出門辦事30分鐘也很困難」，因此19年前投入喘息服務，照顧癲癇、自閉、過動症的孩子，曾有孩子在他面前發作40分鐘，讓她「緊張又心疼」，幸好服務員皆受過專業訓練，能立刻保護孩子不受傷害。

陳佳秀則是家托員，專門照顧智能障礙的孩子，陪伴有重度智能障礙的孩子「東東」，從4歲到15歲長達11年，「自小就被專業老師判定『很難學會講話』，但細看到孩子的特質與潛能，在長年的細心陪伴下，讓他不僅能開口說話，還能背誦課文成「背書高手」，更能開口說4種語言，「看著孩子成長，非常有成就感！」陳佳秀說，有次孩子在返家前，用盡全力開口向她說「謝謝」，是她最難忘的感動記憶。