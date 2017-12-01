屏縣邀12月來露營 體驗185縣道之美

屏東縣即將舉辦聯合大露營。（記者羅欣貞攝）

2017-12-01 15:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕露營正夯，屏東縣政府選在185縣道沿線，即沿山公路，建置多處以校園為主的露營場地，並將於12月16日、17日同步舉辦「愛上185！就是要露營」聯合大露營，每帳最低500元起，還可搭配部落及生態體驗，即日起受理報名。

185縣道連接高樹、瑪家、三地門、泰武等鄉鎮，有豐富的自然、人文景觀，屏東縣政府近來積極推動185縣道沿線學校規劃露營場域，除了新建淋浴、廁所、停車空間，以充實營區設備，也加強週邊景點導覽地圖，提供友善的露營環境。

縣長潘孟安表示，縣府花2年時間盤點，鼓勵學校利用廢棄及閒置空間，在不影響學生學習環境下，提供民眾從事露營活動，並可搭配3條觀光列車公車路線，在185沿線探訪各社區，盼帶動地方產業與經濟發展。

潘孟安也強調，為提升縣內露營品質及安全性，縣府通過「屏東縣學校校園假日開放露營管理辦法」及訂定「屏東縣露營場地作業要點」，未來學校露營場域將成為常態性，讓更多民眾體驗185縣道之美。

8處聯合大露營的營地，包括高樹鄉新豐國小、三地門鄉青葉國小、賽嘉國小、瑪家鄉長榮百合國小、泰武鄉泰武國小佳興分校等學校，以及三地門鄉馬兒露營場、潮州鎮崙川分校露營場、茂管處的三地門鄉賽嘉營地。

「愛上185！就是要露營」活動，露營收費最低500元起，即日起開放民眾向各露營場報名，相關資訊可上屏東縣政府網站查詢。