新手媽媽「芎梧」 粗手粗腳弄傷穿山甲寶寶 保育員代照顧

2017-12-01 15:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市動物園讓2歲4個月大、達到性成熟的穿山甲「芎梧」，與林務局救傷收容計畫，從野外來的雄性個體「動保」配對。10月30日早上7點40分，「芎梧」順利誕下一隻雄性的穿山甲寶寶，可惜這位「天兵」媽媽個性大辣辣的，加上或許首次生產缺乏育幼經驗，寶寶出生第一天就不小心被弄傷，保育員和獸醫師經過討論後，將小寶寶交由代理媽媽照顧比較妥。

2014年出生的穿山甲「芎梧」，被觀察到不會自己吸吮母乳，緊急改由保育員上陣，擔任代理媽媽，也因此創下穿山甲出生後就由人工哺育且成功長大的全球首例。

保育員將「芎梧」的雄性幼仔命名為「梧空」，出生時體重108公克，是個健康的小寶寶。動物園表示，新手媽媽「芎梧」缺乏經驗，粗手粗腳地不夠溫柔，一個轉身還不心踩到小寶寶

為了「梧空」，獸醫師只好趁著「芎梧」還有初乳時趕緊將牠麻醉擠奶，並引導「梧空」自己吸吮媽嗎的乳頭。當天傍晚時，保育員再次嚐試讓「芎梧」自己哺育新生寶寶，可惜媽媽睡飽清醒後依然沒有開竅，在不得已的情況下，只好將「梧空」抱出來進行人工哺育。

台灣動物區區長羅諠憶就是一手拉拔「芎梧」長大的代理媽媽，這次再度臨危上陣、接手照顧「梧空」，可說是駕輕就熟。剛開始每小時餵1次奶，經過幾天互相適應，現在約4小時「梧空」就會起床找奶喝，剛滿月的「梧空」在代理媽媽溫柔細心的照顦下，生長狀況逐漸穩定，體重增加到253公克。