台北101「冰雪」旋風襲來！現場亮點帶你看

2017-12-03 07:30

〔記者胡琪俐／台北報導〕台北101水舞廣場現正颳起一陣「冰雪旋風」！即日起至2018年1月14日設置的「迪士尼冰雪奇緣嘉年華」，亮點之一就屬高達12公尺的冰晶耶誕樹，映照著璀璨燈光，營造浪漫唯美氛圍，園區內還有一座從英國直送的「戶外溜冰場」，令人彷彿置身冰雪上。不怕人擠人，現在就先跟著鏡頭前進現場、搶先一睹滿滿亮點！

進入迪士尼冰雪奇緣嘉年華園區之前，須先穿過一片銀白色白雪森林，路樹與地板看上去都像覆蓋了白雪，這裡還設有5公尺高巨大雪怪，神情看起來有些嚇人！而一旁就是艾莎與冰雪城堡造景，令人馬上能與電影場景、角色連結，是一處大家搶著拍照、打卡的熱門點。

冰晶耶誕樹旁的「冰雪魔法拍照館」也是特色十足，北歐風格的小木屋充滿溫馨氛圍，搭配藍色窗框很有童趣感，拍照館內更還原電影中的經典場景，提供艾莎、安娜服裝的租借服務，徹底滿足大家的角色扮演慾望。

此外，園區亦提供各式DIY體驗，無論是製作雪寶絨毛玩偶、冰雪聖誕花圈，或是選擇喜歡的冰雪造型燭杯，搭配專屬顏色、撒上亮片，設計出獨一無二的星空蠟燭，十分適合家長帶著小朋友一起增進親子互動。

（02）8101-8800｜即日起～2018/1/14週日～四13：00～21：30，週五、六及國定假日前夕13：00～22：00，無休；特別營業時間12/7（四）13：00～16：00、12/31（日）13：00～20：30｜入場無需門票，園區每項體驗活動需另付費，可購買「嘉年華護照套組（500元）」折抵；或以現金體驗，每項活動約60～530元不等