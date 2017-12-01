獨家》拆除農地違規工廠 高市下週一率先執法

。圖為「保護農地-拆除農地上新增違規工廠」行動方案的執行進度平台。（翻攝自網路）

2017-12-01 15:07

〔記者吳欣恬／台北報導〕去年520後新增農地違規工廠的拆除行動，將由高雄市搶先打頭陣！下週一（4日）上午高雄市府將率先針對2間位於路竹區興建中已被勒令停工的農地工廠展開強制拆除作業。

農委會企劃處處長蔡昇甫指出，高雄市2間興建中的農地違規工廠，已遭高雄市府勒令停工並限期一個月內自行拆除，12月3日是最後期限。高雄市府已做好強制拆除的相關準備工作，屆時將由建管單位指揮拆除作業並全程錄影存證，並協請警力協助維持現場秩序、檢察機關和消防單位等則視情況支援。

第一波公布的17件農地違規工廠，興建中的9件，除了下週一將拆除的高雄市2件以外，還包括彰化縣5件、雲林縣和台南市各1件，最慢12月底前都將陸續強制拆除。而已完工的8件，地方縣市政府都已完成第1次開罰，本月也將先後進行第2次開罰和斷水斷電，包括彰化縣3件、高雄市3件、台南市1件，以及嘉義縣1件。

蔡昇甫指出，興建中的在勒令停工後只給1個月的拆除期限，到期則強制拆除，沒有再第2次開罰，因此會比已完工的違規工廠較早面臨強制拆除。蔡昇甫認為高雄市的拆除行動應能為其他地方縣市政府帶來正面的影響，陸續展開動作。

中央跨部會農地違規工廠拆除的專案小組預計12月中再度開會，蔡昇甫預期屆時應該還有其他違規工廠已被拆除，另外也預計再行公布第2波違規工廠名單。