「小鮮肉」遇老農具 直呼「危險又好玩」

新竹縣東光國小五年忠班學生范揚浩（中）在社區長輩指點下，很快就能手、腳、眼並用，使用老打穀機脫榖。（記者黃美珠攝）

2017-12-01 15:01

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣東光國小44個小學生，今天在師長陪同下，踏進關西鎮東光里百大青農黃仕伃的稻田，體驗新竹縣食農教育基地～東光社區所安排的秋收活動。

這群小朋友除了1手持鐮刀，彎腰、低頭，再另1手握著金黃稻穗，把它們逐一割下，也實際體驗用腳踩年紀可以當他們「阿公」的老打穀機脫榖。

這個環節是所有體驗活動中最挑戰的！考驗手、腳協調能力，也得要眼睛睜大看仔細，才能防範一個不留神，手隨稻禾被捲入脫榖機的危險。

很多小朋友實作時，顧得手，就不顧了腳；手腳可以勉強並用了，手就被脫榖機強大的拉力給拉著傾身向前衝去，有些人忍不住尖叫。社區的長輩們倒是因早有心理準備而老神在在，只管眼明手快地，隨時把這些農田裡的「小鮮肉」給拉回安全區域繼續幹活。

五年忠班、運動神經特別發達的范揚浩最棒，雖然家裡沒有種田，從小也沒看過這樣的收割方式，但經長輩點撥後，馬上就掌握到訣竅，有模有樣的打起榖來。事後問他什麼感覺，他說「危險又好玩」！

現場撿拾稻穗、打穀的場景，有人看了覺得頗有巴比松派畫家米勒知名畫作「拾穗」的fu。

這整套的體驗活動是由東光社區發展協會和里辦公室一起策劃舉辦的，他們安排小學生們從敬神謝土地公開始，要他們飲水思源。

接著讓小朋友吃客家特色米食「牛汶水」，喚起下一代對米食的好感，最後才開始「上工」收割。

社區發展協會為此特別出動民國50幾年間使用、現在閒置的老打穀機，讓農村的「小鮮肉」們跟這老骨董農具來個刺激的相見歡。

東光國小學童在社區長輩的帶領下，試著用傳統腳踩的打榖機脫去稻榖。（記者黃美珠攝）

東光國小學童在社區長輩的帶領下，試著用傳統腳踩的打榖機脫去稻榖。（記者黃美珠攝）

東光社區的鄉親示範如何利用傳統打穀機打穀，有人說畫面猶如巴比松派畫家米勒的「拾穗」般樸實、美好。（記者黃美珠攝）