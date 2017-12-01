動保所懸賞10萬緝300狗屠夫 遭質疑「全是豬骨」

「野生動物追思會」製圖譏諷動保所「豬狗不知」。（擷取自臉書粉專「野生動物追思會」）

2017-12-01 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市動物保護防疫所昨發現大量動物屍骨，經鑑定後判斷為成年犬隻，數量約有300隻，消息一出引發各界熱論，動保所隨後更祭出10萬元破案獎金緝凶。然而，臉書粉絲專頁「野生動物追思會」對比照片，認為照片上的屍骸應為豬骨而不是犬骨，PO文譏諷台灣官員簡直「豬狗不知」。

基隆動保所長陳瑞濱昨天表示，接獲民眾通報，在基隆市七安產業道路發現大量動物屍骨，被人用超過100個麵粉袋裝著棄置於地，動保人員到場檢視發現，骨頭呈糜爛狀並無肌肉組織殘留，明顯曾遭烹煮，現場人員隨後透過牙齒資訊，判定是成年犬隻。

然而，「野生動物追思會」比對了現場照片，同樣也透過齒列比對，發現被動保所判定為「犬骨」的屍骸具有明顯的丘齒，與食肉目的犬科動物齒列大相逕庭，認為其實是豬骨而非犬骨。「野生動物追思會」進而酸說，第一次看到齒型這麼特別的狗，「懷疑是有人在基因改造長得像小豬的狗」。

為了讓網友一目瞭然，「野生動物追思會」製作了豬骨與犬骨在齒列上的對照圖，並痛批動保所專業素質不足。文章發出後，網友們紛紛留言說「台灣官員，豬狗不知」、「指豬為狗」、「『豬本』該上場救援了」、「強烈要求所有自稱動保團體的成員，都必須修過動物法醫學跟PCR技術」。