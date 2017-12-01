埔里桃米休閒農業區 暨大培訓外語領航員上線

南投縣埔里鎮桃米休閒農業區首批14位外語領航員正式授證上線服務，要讓世界走進桃米。（記者佟振國攝）

2017-12-01 14:20

〔記者佟振國／南投報導〕連續2屆獲得農委會評鑑優等的南投縣埔里鎮桃米休閒農業區，今舉行2018年新品發表會與創新服務措施，其中最大亮點為國立暨南國際大學觀餐系培訓14位僑外生及在地新住民成為外語領航員，總計有英、日及東南亞國家等7種語言，可立即協助接待外國遊客，讓桃米休閒農業區國際化邁進一大步。

「休閒農業區國際化是政府政策，但最難突破的是外語接待問題。」桃米休閒農業區推展協會理事長廖永坤則是道出當地觀光產業經營者想要國際化卻又害怕國際化的心聲，還好埔里在地的暨南大學讓這個問題迎刃而解。

暨大觀餐系配合政府南向政策，推動外語領航員培訓計畫，利用校內許多僑外生與在地新住民的母語優勢，透過30小時的導覽解說訓練，讓學員對桃米有基本認識，進一步協助休閒農業區的導覽解說服務，首批14位外語領航員，可提供英、日、泰國、印尼、馬來西亞、越南、粵語等7種語言接待服務。

「這是最快速有效提升社區外語接待能力的策略。」暨大觀餐系教授曾喜鵬認為休閒農業區要走向國際化，卻一下子找不到那麼的外語人才，暨大有700多位的僑外生，遠嫁來台的新住民也具備母語能力，為何不善加利用這項豐沛的人力資源？未來暨大還要成立外語領航社，持續培育訓更多具備外語能力的導覽解說人才。

桃米休閒農業區推展協會執行秘書李盈盈指出，過去休閒農業區因外語接待能力不足，而放棄接待外國遊客的機會，現在有了他們，未來將更有信心開拓國際市場，讓世界走進桃米。

至於其他新品包括「桃米休閒農業區遊戲書」、「桃米DIY伴手禮」、「雙語網頁」、「桃米遠足手做便當」，讓遊客到桃米一遊收穫滿滿。