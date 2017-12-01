兒童新樂園耶誕秀 集點抽大獎

2017-12-01 14:09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市兒童新樂園迎接耶誕商機，從今天起至明年元旦期間，連續4個週六每天下午都將有特別演出活動，包括 宇宙馬戲團、魔幻泡泡秀等，民眾參與活動還能集點，可兌換歐洲3國火車通行證、台東熱氣球空中遊覽自由飛行、Gogoro機車等大獎，預計明年1月抽出。

兒童新樂園耶誕主題布景已在園區入口處完成， 少不了聖誕老公公、小雪人、糜鹿及滿地禮物場景，而耶誕檔期活動重頭戲，則是今年12月1日起至明年1月1日期間每週六的演出活動，還能憑活動集點券，玩越多點集越多，就可抽獎及兌換限量商品。

台北捷運公司說明，聖誕月活動集點券放置於遊客服務中心供民眾索取，集滿4點就可參加週週抽好禮活動；集滿7點還可獲得限量一組2張的悠遊卡防水貼紙；8點全部集滿，再加贈如果大戲系列貼紙。活動結束後，更會在明年1月抽出超級大獎，獎項包含Gogoro機車、iPhone 8、歐洲3國火車通行證、兒童小汽車、熱氣球空中遊覽飛行、跑步鞋、文創明信片等。

活動方面，明天（12月2日）下午3時至4時，會先在園區內的樹蛙表演場中，由好玩的劇團演出「宇宙馬戲團」開跑，融合戲劇與雜耍特技；12月9日則為夢想小丑劇團推出的「魔幻泡泡秀」；12月16日有捏麵人、剪紙、畫糖及龍鬚糖等民俗技藝攤位；12月23日是「躍動打擊樂團」在伴奏同時進行聖誕月活動有獎問答。