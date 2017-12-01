醫師擺爛欠12萬元稅費 位在蘇澳診所被查封

2017-12-01 13:52

［記者江志雄／宜蘭報導］法務部行政執行署啟動ETC通行費欠費大戶執行專案，宜蘭分署列管第9名的楊姓醫師，在蘇澳鎮開設診所，連同其他欠費共積欠12萬元，宜蘭分署派員到他的診所張貼封條，如果再不出面解決，準備強制拍賣診所。

行政執行署宜蘭分署轄下宜蘭及基隆欠費前20名大戶，第一名是基隆市某通運公司，積欠總額77萬元，業者已同意分期繳納，2縣市排名第9名的楊姓醫師，積欠ETC通行費、個人綜合所得稅各5萬多元、地價稅3000多元、牌照稅1萬2000多元、交通罰單2700多元，合計約12萬元，宜蘭分署多次發文命令繳納，楊均置之不理。

宜蘭分署祭出查封不動產執行手段，最近由行政執行官率隊至楊姓醫生開設診所張貼封條，當時他正出外行醫，相約隔天見面，討論欠費處理事宜，但楊卻爽約，此事傳出，各界抨擊身為醫生竟然擺爛，積欠國家大筆稅費。

宜蘭分署表示，為遏止欠費歪風，維護社會公義，不排除拍賣楊姓醫師診所，接下來採取限制出境或拘提管收，絕不寬貸，其他欠費大戶見宜蘭分署人員現場執行，承諾出面解決欠費問題。

宜蘭分署提醒大家，欠繳ETC通行費，如經通知補繳仍不繳納，將被裁處罰鍰，欠繳通行費及罰鍰移送行政執行署各分署強制執行。