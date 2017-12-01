中國海廢破壞澎湖美麗海岸 議員主張開國際記者會索償

2017-12-01 13:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖明年即將舉辦世界最美麗海灣組織年會，縣議員陳慧玲建議縣長陳光復，在年會期間，協同會員國共同召開國際記者會，針對中國海洋廢棄物肆虐澎湖最美麗海灣，向中國發聲抗議並索償。

陳慧玲表示，位居台灣海峽中間的澎湖群島星羅棋布，漫長的海岸線長達300多公里，是澎湖人最重要的資產，但是東北風一起，各地海灘便堆滿海漂垃圾，一年比一年嚴重，據統計有4成疑是來自對岸中國，每年都要花費龐大縣政預算與人力物力處理。

早在民國105年陳慧玲就要求澎湖縣政府，應就來自中國的海漂垃圾充斥澎湖海邊，自力救濟前往台北召開國際記者會，向中國抗議，但縣政府並未理睬。由於「世界最美麗海灣組織」明年將在澎湖舉行，縣政府編列250萬元召開國內外記者會各一次，陳慧玲建議應在年會期間安排一場國際記者會，協同各會員國一起發聲，呼籲全世界正視海漂垃圾的問題，揭發中國只顧經濟發展，不顧全球自然生態的行徑，並向中國提出抗議或是索賠。

針對陳慧玲的建議，陳光復表示，已發函陸委會，希望比照金門模式，將海漂垃圾運回中國處理；同時明年環保署將在澎湖舉辦環境保護和國際港灣論壇，將向世界發聲，共同重視海漂垃圾問題；雖然海廢不易在外型上辨識，但根據海洋公民基金會統計，去年海廢寶特瓶統計，來自中國占27.7％，高居第一位，其次為印尼、菲律賓。