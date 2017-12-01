就是愛台灣 長澤雅美再任觀光代言人

2017-12-01 13:19

〔記者吳柏緯／台北報導〕日本女星長澤雅美將再度擔任台灣觀光形象代言人，並來台拍攝廣告！過去因為拍戲而在台灣長住半年的長澤雅美表示，非常喜歡台灣的人情味與美食，至於最喜歡的景點則是台中高美濕地，希望能推薦給所有日本遊客。

交通部觀光局今年針對日本地區推出「Meet Colors!台灣」觀光宣傳活動，並邀日本女星長澤雅美擔任代言人、拍攝廣告。觀光局主任秘書林坤源說明，去年底廣告推出後，今年來台觀光的日本旅客約成長5%。因此今年二度邀請長澤雅美拍攝新的廣告，希望吸引20至39歲日本女性觀光客來台旅遊。

目前廣告的拍攝工作在台南如火如荼進行，林坤源今也代表觀光局南下探班，並攜帶包含蜜餞在內的不少「台灣味」慰勞長澤雅美與工作人員。林坤源指出，蜜餞是台南名產，而且古諺也有「請你吃甜甜，乎你好緣結甲滿厝邊」的說法，盼能加深長澤雅美與台灣的緣份，並繼續扮演台日之間交流的推手。

雖然來台灣好多次，也被視為是日本演藝圈的台灣通，不過長澤雅美表示，這次是第一次拜訪台南。不過她也說明，這次到台南彷彿是造訪一個熟悉的城鎮，心情怡然自得，回到日本後也會將台灣的中部及南部風光給日本的粉絲們。

林坤源表示，新年度再次邀請長澤雅美擔綱台灣觀光代言人，透過她的親和力走訪中南部景點與品嚐美食，向日本民眾介紹多元魅力的台灣，僅來觀光一次無法完全體驗，創造非再來不可的理由。至於這次會有哪些中南部的景點出現在影片中，林坤源則是賣個關子，等到廣告上線大家就能知道了。

根據觀光局規劃，希望新的廣告上線後，能打破今年的紀錄，在明年創造5%-10%日本旅客成長。