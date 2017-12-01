36年志工服務9千小時 七旬嬤：趁著還能動多付出一點

王惠玢在兒子蘇聖傑的陪同下，今天接受社會局表揚。（記者邱灝唐攝）

2017-12-01 13:08

〔記者邱灝唐／台南報導〕「越付出越快樂。」今年77歲的王惠玢從36年前就利用下班閒暇時間投入志工服務，更於退休後投入社區及公務機關志工服務，根據社會局統計，15年來服務時數達9000多個小時，熱心服務的堅持與熱忱，可說是志工志業裡的最佳模範。

王惠玢表示，她年輕的時候看著擔任民意代表的父親為高雄縣民服務，儘管工作辛苦但生命卻非常踏實，由於受到父親的啟發與影響，她一心嚮往能夠服務人群，只是當年的大環境和觀念並不支持她去從政，而且志工觀念也不普及，所以這份心願只能默默放在心中。

直到民國72年，王惠玢和丈夫考量子女升學需要，舉家搬遷到台南市才經由親友介紹，進入市立醫院當志工。從事幼教老師的她，一開始僅能抽出每個週三晚上參與服務，隨著孩子漸漸長大，投入的時間越來越多、服務範圍越來越廣，服務台、各項門診及血壓站都有她的足跡，直到現在仍貢獻付出，「趁著還能動時多為其他人服務。」

除了醫院之外，衛生局、慈善團體、社區據點以及地政事務所都可以看到王惠玢的身影，兒子蘇聖傑則說，由於志願服務紀錄冊從民國90年才開始，否則時數絕對不只9千小時。不過，王惠玢對此卻看得很淡，因為在志工生涯中看遍人生百態，進行自殺個案的關懷時，了解自殺不是失意人的專利，可能一時的感情挫折、家庭爭吵都是原因，在醫院面對生老病死，體會人類汲汲營營賺錢拚成就，最後失去健康一無所有。她說，要用開朗的心情面對生活，過得去就好，少慾多健康，畢竟快樂不是建立在物質上而是心中。