騎鐵馬到北港進香... 老照片掀一甲子的回憶

2017-12-01 13:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕60年前苗栗客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港進香活動，成為客家人獨有進香文化，苗栗市公所今天舉辦「苗栗客庄媽祖情老照片展」，找來當年參與鐵馬進香的耆老述說早期騎鐵馬南下進香的歷程。73歲曾清吉連8年騎鐵馬到北港進香，有次工作時從樓摔下僅受輕傷，大難不死，直呼媽祖保佑；81歲的謝鳳香，首次參加騎鐵馬進香時，全隊100多人她是唯一的女生。

苗栗市長邱炳坤指出，苗栗客庄子弟從苗栗市天后宮騎腳踏車到雲林縣北港鎮朝天宮進香，隨著交通工具改變而消逝。為了找回這段即將消失的歷史，苗栗市公所透過老照片徵集及尋人活動，徵集到222幀珍貴照片，並進行當年參加耆老的口述歷史影像紀錄，逐漸勾勒出當年腳踏車進香活動的歷程。

邱炳坤說，在台灣腳踏車遂漸盛行年代，每年農曆3月媽祖聖誕期間，苗栗天后宮轄區的苗栗市、頭屋鄉、公館鄉的民間團體或個人就會開始招攬舉辦騎鐵馬到北港朝天宮進香祈福。

曾清吉是在22歲時一連騎鐵馬進香8年，最多10多人，最少兩人成行，擔任泥水師傅的他，有次在工作時，從5樓高處摔下，往下墜約在2樓時剛有一橫木阻檔了下墜的重力，他緊急抓到竹籬，僅手部受輕傷，他直說是媽祖的保佑。

住頭屋鄉曲洞村77歲的劉忠雄與72歲的范國達、68歲的徐清煥為同村鄰居，當年由劉忠雄當領隊，一起騎鐵馬南下進香，當領隊的劉忠雄說，當年同行都年輕力壯，早上8點出發，下午4點到北港，一點都不覺得累，沿途他還信心喊話，鼓勵大家心中有媽祖，絕對可以騎到北港。

謝鳳香說，她民國46年時，因鄰居有許多男生欲騎馬進香，當時才20多歲，因而跟著去，100多人中僅她一個女生，沿途有媽祖庇佑保平安，相當順利，第2年有另一位女生同行，她一連挑戰3年，是一生珍貴的回憶。