從月初熱鬧到跨年 雲林縣府辦「愛．分享」活動

2017-12-01 13:00

〔記者林國賢／雲林報導〕歲末年終，雲林縣政府以「愛．分享」為主題，規劃11場活動，讓民眾感受歡樂氣氛，從月初熱鬧到跨年。

雲林縣長李進勇表示，活動主題為「愛．分享」，象徵著「有愛就要分享，與他人分享愛」的意義，讓民眾在歲未年終表達感恩與愛。

縣府新聞處長張凱傑指出，活動分為藝術饗宴、溫馨市集、繽紛耶誕及燦爛跨年4大主題，有「在你心深處」音樂劇、感恩音樂會、幸福響叮噹成果展、紅鼻子耶誕市集、祈福點燈、祈福晚會、踩街、劍湖山跨年晚會、箔子寮SONG夕陽、西螺大橋迎晨曦。

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