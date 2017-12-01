南市民族管絃樂團「音樂巴士」 巡演全國特教學校

台南民族管弦樂團將展開全國特教學校巡演，今天示範演出。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-01 13:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民族管弦樂團啓動「音樂巴士」，將於12月5日展開全國特教巡演，用美的藝術為失翼天使們帶來歡樂。

今日啓動宣傳會，南市文化局專員陳修程表示，民族管弦樂團為不同年齡及社羣推出專屬表演，等於是落實文化平權更往前跨出－步。

南市民族管絃樂團繼去年在台南舉行「奇妙的約會」之後，今年擴大12月5日至20日展開北、中、南7個場次的「2017全國特殊教育學校巡演」。

募款支應主要經費並奔走聯繫的「全國特殊教育學校家長協會」理事長林奇玄表示，以愛為出發點，透過校園音樂活動，拋磚引玉，帶動各界正視特教「音樂治療」，強化特殊學童自信心、增進語言及肢體發展能力，是一件非常有意義的事。

民族管絃樂團長劉文祥說明，對主要聽眾而言，這原是一場「簡單」的音樂會，但樂團仍做了「不簡單的準備」，選曲首重節奏性，並搭配樂曲旋律線條豐富者，且將每首樂曲以口語化文字說明，再依曲意做成簡要圖示，方便各校老師預先翻成手語，於節目進行中作輔助性解說。

樂團與全國特殊教育學校家長協會合作，期許能透過音樂啟動創造力，生命經驗的觸動，或許10幾20年後，間接造就了一位音樂家。

相關影音