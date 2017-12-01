中華郵政推狗年新年郵票 今日發行

新年將至，中華郵政推狗年新年郵票，並於今日發行（記者鄭瑋奇攝）

2017-12-01 12:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政從民國57年開始推生肖郵票，明年適逢狗年，中華郵政持續以值年生肖為題材，於今日發行「新年郵票（106年版）」。

中華郵政發言人藍淑貞表示，新年郵票設計都是為彰顯過年歡樂氣氛，今年這套新年郵票採剪影手法，以金色、綠色及紫色背景，凸顯出狗活潑朝氣；小全張背景以淡粉紅色為基調，搭配梅樹開花圖案，慶祝新年到來。

為增添集郵樂趣，中華郵政公司續製作「新年郵票（106年版）印刷全張」郵品，於郵票發行當日供售，每套售價新台幣1400元，郵品內含未裁切面值6元及13元郵票全張（20枚）各2張、小全張印刷全張（含9張小全張）1張及證書1份。藍淑貞表示，全張紙邊保留印製過程所標記色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納，極具收藏價值，往年也都受到集郵人士歡迎，並依各年度生肖不同有不同暱稱，像是今年這套就被集郵迷戲稱為「狗筒」。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，另製作首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票今日供售，民眾可至全國各地郵局選購，或上「中華郵政集郵電子商城」訂購。