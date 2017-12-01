台灣虎航明年夏季早鳥票12/5開賣 飛沖繩單程最低1099元

2017-12-01 12:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年想出國旅遊民眾注意啦，台灣虎航2018年夏季班表早鳥優惠，將於12月5日開賣，可以最低未稅1099元起價格，買到桃園－沖繩機票。阿聯酋航空今日起至12月25日，推出「Hello 2018」優惠機票，經濟艙優惠票價未稅最低只要新台幣6888元起，商務艙5萬4999元起。

台灣虎航2018年夏季班表早鳥優惠，第一波促銷期間為12月5日上午10點，至12月6日晚間11點59分。促銷航線包含桃園－沖繩單程未稅1099元起；桃園－名古屋單程未稅1199元起；桃園－大阪、高雄－大阪關西、桃園－曼谷廊曼單程未稅1299元起；桃園－仙台、桃園－函館單程未稅1599元起。

第二波促銷期間為12月12日上午10點，至12月13日晚間11點59分，促銷航線包含桃園－澳門、台中－澳門、高雄－澳門單程未稅699元起；桃園－福岡、高雄－福岡、桃園－濟州島單程未稅1199元起；桃園－東京、高雄－東京單程未稅1299元起。這次優惠航線機票，搭乘期間為明年3月25日至10月27日，其餘航線預計將於明年初開賣。

阿聯酋航空今日推出的「Hello 2018」優惠機票，旅遊出發日期自明年1月8日至11月30日，但部分日期不適用。相關優惠包含台北來回非洲約翰尼斯堡，最低未稅6888元起（商務艙7萬7555元起）、歐洲倫敦7333元起（商務艙5萬4999元起）、中東杜拜1萬6555元起（商務艙7萬4777元起）、南美聖保羅3萬7888元起（商務艙13萬999元起）。

阿聯酋航空為全球最大航空公司，透過國際樞紐之一的杜拜，串聯84個國家、超過150座城市，旅客可利用每日從台灣出發前往杜拜航班，轉機前往全球超過150個目的地。今年10月1日起，阿聯酋航空改以三艙等A380執飛台北－杜拜航線，讓旅客可體驗奢華頭等艙服務。