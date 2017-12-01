彰市關帝廟重修挹注善款109萬 警察出動護鈔

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市縣定古蹟關帝廟重修工程緊鑼密鼓進行中，工程進度較預定超前，難能可貴的是，各方信眾踴躍捐輸挹注工程款，其中由關帝廟聖帝會發起共募得109萬餘元，今天舉行受贈儀式，由市長邱建富頒贈感謝狀，為慎重起見，廟方還申請彰化警分局員警現場護鈔，引人矚目。
建於清朝雍正13年的關帝廟，由於年久失修，原要進行重修，不料今年2月其後殿文昌殿慘遭火噬，使得將近3000萬元的重修經費暴增到近4000萬元，再加上神像雕刻整修、廁所重建等內裝工程費，市公所至少需自籌2000萬元。
由於關帝廟需龐大經費來辦理修建，信眾紛紛捐款挹注，其中關帝廟聖帝會、彰化市民權社區發展協會發起募款，並拋磚引玉各捐款10萬元，另外還有地方仕紳、社團、民代也都加入捐款行列，捐款人數高達130人，其中樂捐6000元以上就有116人，共募得善款109萬1800元。
今天在受贈儀式上，市長邱建富頒贈黃金感謝狀給聖帝會，廟方為保護信徒樂捐的109萬1800元，還申請彰化警分局中華路派出所派3名員警進行安全維護，銀行方面也派員前來點收，再由員警全程護鈔。
邱建富表示，關帝廟重修工程於8月開工，目前已完成三川殿、前左右迴廊及正殿原有屋面拆卸、運棄等工程，施工進度比預定超前3.61%，預定明年11月底前將可全部重修完成，完成他卸任前完工的心願。
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彰化市關帝廟重修挹注善款109萬餘元，出動警察護鈔。（記者湯世名攝）
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彰化市關帝廟重修，聖帝會挹注善款109萬餘元，出動警察護鈔。（記者湯世名攝）
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彰化市關帝廟重修，聖帝會挹注善款109萬餘元，由市長邱建富（右）代表接受。（記者湯世名攝）
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彰化市關帝廟重修，市長邱建富（左二）率眾人在臨時行宮上香祈福。（記者湯世名攝）
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彰化市關帝廟重修，聖帝會挹注善款109萬餘元。（記者湯世名攝）
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彰化市關帝廟重修，聖帝會挹注善款109萬餘元。（記者湯世名攝）
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彰化市關帝廟重修，聖帝會挹注善款109萬餘元，警方出動員警護鈔。（記者湯世名攝）
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彰化市關帝廟重修工程如火如荼進行，市長邱建富（右二）前往了解施工進度。（記者湯世名攝）
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彰化市關帝廟重修工程如火如荼進行，工程進度超前。（記者湯世名攝）