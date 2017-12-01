高鐵平日離峰優惠 將延長至明年2/28

台灣高鐵公司今表示，將延長實施至明年2月28日，民眾只要加入高鐵會員TGo，未來仍可享受此優惠。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-12-01 11:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵2014年3月13日推出平日離峰優惠，原定只實施今年12月28日起，未來將成為高鐵會員限定專屬優惠。不過多名立委於本週三，在立法院交通委員會質詢時表達不滿，認為高鐵載客率現僅約64％，在未達70％前不應該取消優惠。台灣高鐵公司今表示，將延長實施至明年2月28日，未來民眾只要加入高鐵會員TGo，仍可享受此優惠。

高鐵推平日離峰優惠，是為透過優惠折扣，鼓勵旅客多加利用平日離峰時段車次，達到「移峰填谷」效果。台灣高鐵公司表示，經檢視各車次載客狀況，發現平日離峰優惠適用車次載客率已有成長，所以原本決定從12月28日起，配合高鐵會員TGo推出，將平日離峰優惠改為會員限定專屬優惠。

不過考量相關措施於11月24日剛公告在企業網站，部分旅客未及加入高鐵會員TGo，所以決定將平日離峰優惠實施期間，延長至2018年2月28日，保留足夠時間，供民眾加入高鐵會員TGo；民眾只要加入高鐵會員TGo，就可繼續享有相同優惠。

高鐵會員TGo從今年10月26日推出以來，吸引超過30萬人加入會員，旅客僅需要以身分證字號及有效電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」服務網站或「台灣高鐵」App，就可免費申請加入。