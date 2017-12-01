老公務員捐退休金 從雙溪搭火車到板橋捐復康巴士

公務員退休、85歲的王賜福早上從雙溪搭火車到板橋，出席用退休金捐贈復康巴士的儀式，讓市長朱立倫相當感動。（記者何玉華攝）

2017-12-01 11:24

〔記者何玉華／新北報導〕在新北市雙溪服務30年退休的王賜福，拿出自己的退休金106萬元購買一輛復康巴士捐贈給新北市政府，市長朱立倫代表受贈時相當感動，他說，有許多公務員一生貢獻在為民服務上，退休了也不計較年金，王賜福再把退休金捐出回饋社會，讓他備受感動。

王賜福今年85歲，身體相當硬朗，今天早上隻身從雙溪搭火車到市府出席復康巴士捐贈儀式，他說，太太本來要陪同出席，因近日感冒身體不適，所以他便自己搭火車到板橋；社會局長張錦麗得知，會後則安排人員送他到火車站搭車返回雙溪。

王賜福說，常常看到報紙上有關復康巴士捐贈的報導，印象最深刻的是一位從事資源回收的新莊阿嬤都能捐車做善事，因此決定捐贈部分的退休金，這個想法獲得太太和家人的支持；尤其他長期住在雙溪，更體會復康巴士對於偏鄉地區身障朋友或年老行動不便長者的重要性。

王賜福在台北縣時代雙溪鄉公所服務30多年，從基層課員做起，最後擔任兵役課長兼秘書，民國88年退休，由於他為人正直熱忱，又熟稔地方事務，非常受地方人士敬重，因此又被公所聘為調解委員，一做就是10年，退而不休。

朱立倫對王賜福的善舉表示感動，他說，王賜福一生在基層服務，退休了並不計較年金多寡，反倒是拿退休金來買車捐贈，而且還持續在地方服務，非常令人敬佩，這是新北市第440輛復康巴士，市府一定會善加利用，造福偏區的身障朋友和失能長輩。