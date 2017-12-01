一卡通又有新花樣 「感溫變色卡」上架

2017-12-01 11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼星際大戰LED光劍卡、藍白拖造型卡、溜溜繩造型卡、AR擴增實境卡後，一卡通又出新招、推出「感溫變色卡」﹗將感溫變色的油墨技術運用在票卡上，只要運用手的溫度或摩擦生熱，玩具總動員的伍迪（WOODY）及巴斯光年（Buzz Lightyear）就會浮現，趣味感十足。

一卡通說明，此次一卡通新推出的玩具總動員票卡，除了最受歡迎的經典人物伍迪（WOODY）及巴斯光年（Buzz Lightyear），背景特別使用感溫油墨印製，室溫的時候背景是黑色，只要經過手溫感應或搓熱，美式風格的背景就會一點一點展現。

溫感變色技術雖早運用在生活上很多地方，但使用在電子票證是第一次，只要溫度大約超過攝氏33度就能開始變色，溫度下降就會變回黑色，就像變魔術一樣。

一卡通表示，電子票證是非常貼近民眾生活的一張卡，一卡通希望它不只是一張冷冰冰的票卡，希望在功能實用之餘，也能為民眾生活增添一點色彩及趣味。

本次推出2款票卡每張售價100元，實體商店可於四大超商、一卡通臺北及臺中服務中心、高雄捷運美麗島站商品館及左營站旅遊諮詢台、台南新光影城-句商店等買到，線上可於一卡通Yahoo超級商城、蝦皮購物等購買，新卡資訊詳見一卡通官網公告（https://www.i-pass.com.tw/News/Detail/100258）