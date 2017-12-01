國際身心障礙者日 教育部發表80位腦麻生互助紀錄片

今天是國際身心障礙者日，教育部首播「腦麻愛、花蓮情」紀錄片，記錄了去年暑假全國80名大專校院腦性麻痺學生參加夏令營歷程，東吳大學社工系學生胡芯嫣（左）和亞太創意技術學院數位媒體設計系學生鄭承謙（右），開心分享參加營隊的心情。（記者林曉雲攝）

2017-12-01 11:01

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是國際身心障礙者日，教育部今早舉辦「2017國際身心障礙者日暨腦性麻痺學生夏令營紀錄片發表會」，「腦麻愛、花蓮情」一片記錄了去年暑假全國80名大專校院腦性麻痺學生參加夏令營歷程，腦麻生們在營隊中互相幫助，團隊合作完成活動中的童軍任務。

全國有7萬多名腦麻患者，腦性麻痺是以肢體運動功能障礙為主的多重性障礙、一種非進行性的腦部病變，但腦麻患者不乏擁有碩博士學位，「腦麻愛、花蓮情」紀錄片共有全國80位腦性麻痺大專生參與，其中有60人乘坐輪椅，籌備期間長達180天，動員超過100位志工、照護員、工作人員，從全國各地到台北南港車站集合出發、搭乘復康巴士到宜蘭傳藝中心，再轉乘台鐵前往位於花蓮的國立東華大學，對於一般人來說很簡單的花蓮之旅，對於身心障礙學生來說，需要集結許多人的力量與幫助、克服種種的困難與環境障礙挑戰才能達成。

東吳大學社工系大四學生胡芯嫣受訪時笑說，她人生中第一次搭火車，從宜蘭搭到花蓮，在火車上看到的風景特別美麗，和朋友沿路一起聊天很開心，在營隊中體驗到射箭、做麻糬，戶外營火晚會真的有升營火，讓她很驚艷，因為營隊中的伙伴「大家都一樣」，就不會特別在意自己是坐在輪椅上。

參與營隊的亞太創意技術學院數位媒體設計系大四生鄭承謙受訪表示，這次參加4天3夜活動好玩但很辛苦，團體活動設計很有趣，大家要合作達成任務，和朋友聊天很開心，因為他屬於功能好的人，會需要幫助其他學員，有點辛苦，平常他很喜歡上學，老師會安排課業輔導給予協助，生活上少有困難，畢業後想朝向電腦行銷設計工作發展，雖然身體稍弱，但可以靠努力去加強能力。

紀錄片導演葉蒼霖表示，之前他和林義傑去了絲路和蒙古國，關心當地有特別需要的孩子，但未為自己家鄉的孩子做過什麼，接到腦麻協會的邀請拍紀錄片時，他原本不了解腦麻，拍攝過程中還回想起以前曾欺負過腦麻同學，愈拍愈內疚，他拍的紀錄片兼具解說和活動，有腦麻生一輩子都很難搭到火車，透過紀錄片盼讓減少一般人對腦麻生的歧視。

教育部長潘文忠表示，希望藉由紀錄片的拍攝、記錄與分享，協助更多人對身心障礙同學有更進一步地認識與了解，進而真正的接納、理解每一位身心障礙同學，讓愛無限。

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