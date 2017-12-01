車窗貼「ok蹦」不美觀 交部要修規推車牌式eTag

2017-12-01 10:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台逾790萬輛汽車當中，約有100萬輛未裝eTag，民眾不想裝eTag，除因為不用貼eTag也能行駛國道外，還有不少民眾覺得eTag像一塊ok蹦一樣，貼在車窗上不美觀。現在，交通部將要修正道路交通安全規則第11條，讓遠通電收可推出車牌型eTag，增加民眾加裝意願，預計最快明年1月就可上路實施。

國道電子收費從民國100年推出ETC整體解決方案，運用RFID技術，推出車窗型、車燈型eTag。交通部國道高速公路局業務組長劉逢良表示，這次提出修道安規則，主要是因應部分民眾不喜歡將eTag貼在車窗，並認為會影響行車視覺；車燈型eTag經這幾年使用，發現偵測效率不是那麼好，因應民眾需求及實務上需要，所以要修正道安規則，讓遠通電收可以推出車牌型eTag。

現行道安規則第11條規定，汽車號牌不得塗抹或粘貼其他材料、加裝邊框等方式，使不能辨認其牌號，並不得以他物遮蔽；不過高公局仍有些擔心，所以特別提出修法增加但書，新增因應電子收費需要，加裝邊框而未遮蔽號牌字號與圖案標示者不在此限。交通部表示，該案已於昨日預告修正，預告期為14天，若各界無意見，後續完成行政程序後，最快1月就可上路實施。

目前eTag首次申辦免費優惠活動已去年底結束，今年車主申裝eTag，須支付99元成本費用，但為鼓勵民眾申裝eTag，高公局仍要求遠通公司提供優惠方案。今年出廠新領牌車輛，在合作車廠仍提供首次免費申裝；非新出廠車輛，在遠通服務中心首次申辦eTag，並配合辦理自動儲值成功者，可獲100元儲值金。