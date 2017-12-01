行政院標誌被改成「功德院」 賴揆這麼說

不少網友昨晚發現路邊站牌和路標上的「行政院」被改成「功德院」。（圖擷取自反教育商品化聯盟臉書）

2017-12-01 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕昨天晚上有網友發現，有不少路標和公車站牌上的行政院標誌，通通被改成「功德院」，意在諷刺行政院院長賴清德之前曾以「做功德」的說法來回應基層警消捕蜂捉蛇和照護員低薪的問題；而在稍早有青年團體發布聯合聲明，除批評政府在這次勞基法修法立場過於偏向資方外，也號召民眾一起加入這場「正名行動」。

而對於這樣的行動，行政院院長賴清德稍早在接受《蘋果日報》採訪時表示，「這是年輕人的創意，他不以為意。」

另外，警方後經調閱監視器，發現昨日晚間21時23分有兩名男子，在台北車站M7出口下方張貼貼紙，持續調閱影像了解案情。

根據聲明內容指出，「功德」是台灣傳統宗教脈絡下的概念，隱喻著每個人此生的境遇，某種程度上是由前世的作為所決定，而對於正在受苦的個人來說，「功德論」讓他將正在承受的不幸歸因於自身，也降低他以底層人民的身分出來翻轉社會的可能。

聲明最後強調，將以更改行政院周邊路標、站牌、地下道和捷運指示的方式，發起功德院「正名」行動，一方面是諷刺國家機器的失能，另一方面仍舊期盼，政府能經由制度真正地對全體人民「做功德」，透過稅賦改革進行財富重分配，合理配置長照資料，強化勞檢和改善勞動處境，讓每個人都能享有富足且有保障的生活。