天天吃好料》「阿觀仔」廟口蛋餅 屏東人兒時共同記憶

「廟口蛋餅」是純手工做的，調製餅皮，吃起來味道特別香，口感Q彈滑順。（記者李立法攝）

2017-12-05 09:17

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市信義國小旁「廟口蛋餅」，香噴噴的Q彈滋味，是許多人兒時共同記憶，老闆娘程淑觀的特製料理及手藝，20多年來征服無數顧客的胃，她的蛋餅吃起來就是不一樣，每天營業5小時，光蛋餅就得煎上200多份，假日生意更是應接不暇，是當地深受推薦的庶民美食。

「廟口蛋餅」位於屏東市北勢里玄聖殿前，老闆娘程淑觀和丈夫陳有利每天清晨5點半開始營業到10點半，經常是一刻不得閒，她的特製蛋餅，是顧客必點，有原味、內鬆、火腿、熱狗等口味，每份22至42元不等，她的漢堡肉及蘿蔔糕，口感紮實，每份20至35元不等，味美價廉，也非常受到消費者的喜愛。

縣議員李世斌是「廟口蛋餅」的常客，他說，「阿觀仔」的蛋餅不僅是純手工做的，還很用心去調製餅皮，吃起來就是比別家的好吃，味道特別香，口感Q彈滑順，吃過的人都說「讚」，20多年來，香名遠播，是最道地的廟口美食。

老闆娘程淑觀說，她喜歡研究食材，連店內使用的調味料及辣椒醬她都自己做，口感遠勝過工廠做的，蛋餅要好吃，關鍵在於餅皮，水、麵粉、米漿及相關配料比例要拿捏好，而且材料要新鮮，煎起來才會香又好吃。

北勢里民阿亮說，「阿觀仔」的蛋餅，看似簡單的料理，卻有著豐富的滋味，他從小吃到大，口味也越來越多樣化，每一樣都好吃，除了口感熟悉外，還多了一份濃濃鄉土味。

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