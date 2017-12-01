週末假期略回溫 吳德榮：下週迎入冬以來最低溫

受東北風影響，今起至整個週末假期，位處迎風面的北部、東北部及東部都會有局部雨勢發生。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-01 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風影響，位處迎風面的東北部與北部山區今晨出現較大雨勢，氣象專家吳德榮表示，今起至週日（3日）北部、東北部及東部有局部雨勢，明天開始雖將稍回暖，感覺起來仍是微冷的天氣。

吳德榮稍早在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，今日至明晨是這波冷空氣最強的期間，北台灣天氣微冷，沿海最低溫約在18度左右，明白天起冷空氣略減弱，週日清晨北台灣沿海最低溫將回升至19度左右。

吳德榮接著指出，下週一（4日）將有另股較強的冷空氣南下，氣溫逐漸下降，下週二、三（5、6日）清晨會出現比前幾波都低的溫度，約可使北台灣沿海低溫降至14、15度左右，下週四（7日）氣溫略回升，週五、六（8、9日）將再明顯下降。

此外，昨天文化大學校園上空出現了長壽彩虹，連續超過9小時都能觀察到其存在，吳德榮說，這是由於北市周邊很多低雲，伴隨少量降雨，同時又有陽光得以在水滴中2次折射、1次反射，形成有利於彩虹發生的大氣條件，他說，這次長壽彩虹的紀錄在世界上非常罕見，是難得一見的奇景。