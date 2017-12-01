快樂阿公在 「小七駐唱」 歌聲呼爽好療癒

2017-12-01 08:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕退休後想做什麼好？87歲翁姓阿公天天快樂唱歌，固定時間到住家附近依間便利超商、坐在店門口拿著卡拉OK麥克風開嗓音，日復一日已經超過1年多，來來往往無數聽眾，儼如「小七駐唱」樂在其中！

這位阿公「駐唱」時間，每週一至週五上午9點左右，約至中午11點半回家吃飯休息。他除了自備卡拉OK，必點1杯超商咖啡才開唱。阿公說「喝些咖啡不過量，可以降低心血管疾病，加上唱歌舒展心肺功能相輔相成」。

不在乎路人眼光，阿公說「人生就是如此」，來來去去如一場夢，活在這世界上，自己要找快樂，別讓子孫為你煩憂。

阿公愛唱日本演歌，就是要抖音高揚，展現中氣活力。對他而言，看著伴唱帶螢幕小小字，又要抓住旋律音準，「口、耳、心臟訓練都到位，可以避免老人痴呆症」。

因為長期固定來買咖啡兼唱歌，超商工讀生都認識這位老阿公，叫他「歐吉桑」、「叔叔」「伯伯」都有。一名員工說，阿公和善人緣好，如同爺爺疼孫情感般，有時還會邀他們去聚餐，雖然難免會有1、2位客人反映這裡是公共場所不適個人唱歌，但多數來往客人都不介意，甚至登門熟客也成為阿公的粉絲，總能與他閒聊上幾句。

阿公也注意到「不能把自己快樂建築在別人痛苦上」。他對著大馬路唱歌，調整音量不大於車水馬龍聲音，「這樣也才能安心快樂地唱」。

相關影音